Torino: gli appuntamenti di oggi

- PiemonteOre 9:15, Torino, Cinema Nazionale, via Pomba 7, l'assessore Protopapa partecipa al convegno di Coldiretti Torino "Le stalle illuminano la città, la nuova frontiera dell'energia pulita prodotta dagli allevamenti"Ore 10, Torino, Sala Trasparenza della Regione Piemonte, piazza Castello 165, il presidente Cirio e l'assessore Poggio partecipano alla conferenza stampa sui flussi turistici 2022 e sulle previsioni 2023Ore 11, Savigliano (CN), Pantheon dei Benefattori, vicolo Orfane 6, l’assessore Caucino interviene alla presentazione e inaugurazione del centro Hpl per il sostegno agli alunni con fragilità cognitiveOre 12, Alessandria, Panificio Sociale della Casa di Reclusione San Michele, gli assessori Poggio e Protopapa presenziano alla presentazione del progetto “Bread For Peace” e in videocollegamento interviene il presidente Cirio (segue) (Rpi)