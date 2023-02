Bangladesh: Rosatom, sanzioni non ostacoleranno costruzione di centrale nucleare Rooppur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione del Bangladesh alle sanzioni contro le navi russe, a seguito delle quali a 69 imbarcazioni dalla Russia è vietato l'ingresso nei porti del Paese, non ostacoleranno la costruzione della centrale nucleare di Rooppur. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Rbc" un rappresentante dell'azienda statale Rosatom. "La costruzione della centrale nucleare continua secondo il programma", ha osservato il rappresentante della società russa. Inoltre, è stato sottolineato che Rosatom ha già trovato un metodo alternativo per la consegna delle attrezzature necessarie per la costruzione. (Rum)