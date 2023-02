Medio Oriente: la Siria condanna la dichiarazione di Israele di costruire nuovi insediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria condanna fermamente la dichiarazione di Israele di costruire nuovi insediamenti nei Territori palestinesi. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Damasco in un comunicato stampa. La mossa "costituisce un'altra flagrante violazione del diritto internazionale e delle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza, inclusa la risoluzione 2334 del 2016 che chiede l'interruzione di tutte le attività di insediamento israeliane", prosegue il comunicato. Il ministero ha affermato che "la sistematica e continua costruzione ed espansione degli insediamenti da parte di Israele, la confisca delle terre palestinesi, la demolizione delle loro case e il loro sfollamento è un crimine di guerra in aggiunta agli altri suoi crimini, e deve essere ritenuto responsabile". Pertanto, la diplomazia di Damasco invita la "comunità internazionale a prendere provvedimenti immediati per porre fine a questi gravi crimini, che aggravano i pericoli e l'instabilità nella regione e minano ogni possibilità di stabilire uno Stato palestinese indipendente e sovrano". (Lib)