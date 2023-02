Giordania: ministro Esteri atteso in Siria e Turchia per mostrare solidarietà a terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, è atteso in Siria e Turchia per mostrare la solidarietà del proprio Paese alle popolazioni colpite dal devastante sisma del 6 febbraio scorso. Lo riferisce l’emittente “Al Mamlaka”, specificando che il responsabile della diplomazia del Regno hascemita discuterà della situazione umanitaria nei due Paesi e dei bisogni di soccorso necessari. Nel frattempo, Amman continua ad inviare aiuti alle regioni siriane e turche interessate dal terremoto. Oggi, due aerei partiranno, uno verso la Turchia e l’altro verso la Siria, per trasportare aiuti umanitari, mentre continuano le spedizioni via terra. Ieri, invece, Safadi ha incontrato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, per discutere della situazione umanitaria in Siria e dei prossimi soccorsi. Il duplice sisma con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras ha devastato dieci province nel sud della Turchia e almeno 72 tra città e villaggi nella vicina Siria, in particolare le province nord-occidentali, tra cui quella di Idlib controllata dai ribelli islamisti. Il bilancio dei morti nei due Paesi ha ormai superato le 40.000 vittime.(Lib)