Difesa: India-Italia, per sottosegretario Perego collaborazione è un’opportunità per due grandi Paesi

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, su delega del ministro, è impegnato in India per il salone Aero India 2023 (13-17 febbraio), una serie di eventi che vede la partecipazione di oltre 800 aziende internazionali che operano nel settore, e ieri ha partecipato alla riunione tra i rappresentati governativi al Conclave dei ministri della Difesa dal titolo Shared Prosperity through Enhanced Engagements in Defence (Speed). Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa. “L’India è la quinta potenza economica mondiale e nel 2030 potrebbe essere la terza oltre a diventare il Paese più popoloso al mondo”, ha sottolineato il sottosegretario nel suo intervento al conclave, aggiungendo che “l’interscambio con il nostro Paese nell’intorno dei 14 miliardi, seppur in crescita del 42 per cento rispetto all’anno precedente, è decisamente inferiore al potenziale”. (segue) (Com)