Difesa: India-Italia, per sottosegretario Perego collaborazione è un’opportunità per due grandi Paesi (2)

- “I nostri due grandi Paesi hanno in comune una storia millenarie e radici forti che rendono entrambi attori geopolitici di rilievo nelle aree di nostra maggiore influenza. L’india rappresenta nell’Indo-pacifico una potenza di primo piano e, nel settore della difesa, la progressiva diversificazione dalla dipendenza russa e la strategia del make in India deve essere colta come un’opportunità per le nostre aziende nazionali dai settori dal campo navale a quello aereo, dell’elettronica, del munizionamento”, ha continuato Perego. “La mia presenza qui e soprattutto le prossime dei vertici del governo italiano, insieme ai lavori volti alla sottoscrizione di un nuovo accordo di cooperazione nel settore della difesa, segnano una nuova stagione, di enfasi delle relazioni fra i nostri due Paesi”, ha concluso. (segue) (Com)