Difesa: India-Italia, per sottosegretario Perego collaborazione è un’opportunità per due grandi Paesi (3)

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Durante la sua permanenza in India il sottosegretario ha incontrato, accompagnato dall’ambasciatore italiano in India Vincenzo De Luca, in due attività bilaterali, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Anil Chauhan, con cui sono stati trattati temi sulla collaborazione nel dominio aereo, “underwater” e di “electronic warfare”, e il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh con il quale è stata affrontata la necessità di rinnovare in tempi celeri il piano di cooperazione nel campo della difesa. (Com)