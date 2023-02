Ruby ter: Polanco, nessuna prova evidente, ho grande fiducia nei giudici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Sono molto positiva, andrà bene. Dopo molti anni mi aspetto che, come ha detto il mio avvocato, non possa essere condannato qualcuno che non ha fatto niente. Non c’è una prova evidente in nessun video, in nessuna foto o altro, solo chiacchiere e distintivo. Questi anni sono stati un inferno, ma sono una donna forte che ha saputo sopportare questo peso. Ho grande fiducia nei giudici”. Lo ha dichiarato Marysthell Polanco, una delle ‘fedelissime’ delle sere a Villa San Martino, anche lei tra i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter, in attesa della lettura della sentenza nell'aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore, a carico di Silvio Berlusconi. (Rem)