Ecuador: presunta corruzione, si dimette ministro dell'Agricoltura

- Bernard Manzano ha rassegnato martedì le dimissioni da ministro dell'Agricoltura dell'Ecuador, incarico che secondo una indagine giornalistica avrebbe assunto come parte di una trama di corruzione ricondotta allo stesso presidente, Guillermo Lasso. "Nelle ultime ore un portale digitale ha affermato che il mio arrivo al governo si deve alla gestione di una persona estranea all'amministrazione. Nonostante la falsità delle informazioni, ritengo prudente far un passo indietro per evitare che questo caso venga usato per danneggiare il governo e mettere in dubbio l'integrità della gestione", ha scritto Manzano in una nota diffusa sui suoi profili sociali. L'ex ministro, il terzo a ricoprire la guida dell'Agricoltura sotto la presidenza di Lasso, sarebbe entrato grazie a una raccomandazione di Danilo Carrera, cognato di Lasso, scrive il portale "La Posta" citando un rapporto della Polizia. (segue) (Brb)