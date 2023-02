Ecuador: presunta corruzione, si dimette ministro dell'Agricoltura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione segue di un paio di giorni la sconfitta degli otto quesiti referendari proposti da Lasso, tre dei quali centrati proprio sul tema giustizia e sicurezza. Un pacchetto di riforme costituzionali con il quale il presidente avrebbe voluto imprimere all'azione contro la criminalità quella forza che non riesce ad avere da un parlamento frastagliato, in cui peraltro non dispone della maggioranza. Il primo e più discusso quesito era infatti quello che avrebbe permesso di introdurre l'estradizione per le persone accusate di reati collegati al traffico di stupefacenti. La domanda, punta di lancia dell'impegno del governo contro la criminalità, ha raccolto il 48,7 per cento di "sì" contro il 51,3 per cento di "no". (segue) (Brb)