Milleproroghe: governo porrà fiducia il 21 febbraio alle 18:30 in Aula Camera

- Il governo porrà martedì 21 febbraio, alle 18:30, la questione di fiducia, nell'Aula della Camera, sul decreto Milleproroghe. La prima chiama per appello nominale si terrà il giorno seguente, alle 18:30, con a seguire l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento è previsto tra il 23 ed il 26 febbraio, visto che venerdì 24 febbraio si svolgerà una cerimonia, in Aula, in occasione del primo anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)