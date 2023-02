Auto: Artusa (St), parlamento europeo inadeguato per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il divieto alla vendita dei veicoli diesel e benzina a partire dal 2035 varato ieri dal parlamento europeo è un atto incomprensibile. Non solo non vi è alcuna certezza di riduzione delle emissioni dato che, come è noto, un'auto elettrica inquina più di un'endotermica considerando l'intera vita del veicolo, ma non si capisce perché sia necessario un divieto". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. "Se la tecnologia elettrica fosse migliore verrebbe premiata dal mercato o potrebbe essere incentivata. Invece ricorrono all'obbligo come gli adolescenti portano via il pallone quando perdono. La verità è che si stanno rivelando bufale tutte le previsioni fatte a Bruxelles da un decennio sull'impatto zero, le energie rinnovabili e lo sviluppo delle batterie - aggiunge -. Ci auguriamo di vedere questo tema al centro della prossima campagna elettorale per le elezioni Europee, perché questo voto è anche un enorme danno all'industria e alla mobilità europea. Succede quando lasci queste decisioni ad onorevoli che considerano mobilità il loro spostamento privato di 15 minuti". (Com)