Ucraina: Foti (Fd'I), centrodestra compatto con popolo ucraino

- L'Italia "sta dalla parte dell'Ucraina, i fatti e gli atti valgono più di qualsiasi parola. In Parlamento abbiamo dimostrato che il centrodestra è sempre stato compatto a favore del popolo ucraino e della Nato". Lo ha detto, intervenendo a Start su Sky Tg24, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Basta ricordare che quando venne il presidente Zelensky in Aula tutto il centrodestra era in piedi ad applaudirlo. Le opposizioni, invece, si sono spaccate. Sia la sinistra che i 5 stelle al loro interno hanno assunto posizioni molto diversificate sul tema degli aiuti e delle sanzioni alla Russia. L'Occidente - ha concluso - ha il dovere di schierarsi a favore della pace e del popolo ucraino, con l'auspicio che l'Ucraina possa entrare al più presto nell'Unione europea".(Rin)