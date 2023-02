Acea: Barbato (Fd'I), con dimissioni Castelli donna è il capro espiatorio, Pd non si espone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le dimissioni della presidente di Acea Michaela Castelli "rappresentano il peggior epilogo di questa vicenda: una donna è il capro espiatorio". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Francesca Barbato. "Dopo le accuse di atteggiamenti sessisti e misogini all'amministratore delegato di Acea, il dottor Palermo, le dimissioni della presidente Castelli rappresentano il peggior epilogo di questa vicenda: una donna è il capro espiatorio - spiega -. Del resto Gualtieri e i suoi si sono guardati bene dall'andare a fondo per non doversi trovare a prendere decisioni incompatibili con un momento delicato per la Società e il suo rapporto con città. Questo è il vero volto del Pd - aggiunge -, che ci tiene tanto a coniugare al femminile le cariche istituzionali ma che invece non si espone su questioni gravi e sostanziali". (Com)