Sardegna: M'illumino di meno, Banca di Cagliari aderisce a giornata risparmio energetico

- Anche Banca di Cagliari aderisce domani, 16 febbraio 2023, a ‘Mi Illumino di meno’, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Nelle filiali dell’istituto di credito cooperativo per tutta la giornata sarà distribuito il Decalogo, con i consigli per condurre una vita più rispettosa dell’ambiente e a basso utilizzo energetico, e la borsa personalizzata in tessuto. “Anche quest’anno aderiamo convintamente all’iniziativa – spiega il presidente della Banca, Aldo Pavan -, con un invito ai nostri clienti ad utilizzare in modo oculato l’energia. Ancor prima dello scoppio della guerra nel nord Europa e della conseguente crisi energetica, abbiamo accompagnato i nostri clienti concretamente, con finanziamenti mirati per famiglie e imprese a condizioni di grande favore. Negli ultimi mesi abbiamo ulteriormente rafforzato il sostegno agli operatori che si sono trovati, e ancora si trovano, a far fronte a maggiori costi per l’energia”. Lo slogan scelto quest’anno dai Gruppi Bancari Cooperativi, Federcasse e Confcooperativ è "Banche di credito cooperativo, energia per le comunità". Per l’edizione 2023 di Mi Illumino di meno viene rilanciato l’impegno a realizzare obiettivi di sostenibilità̀ e di promozione del bene comune, del “benessere della comunità̀” e della qualità̀ della vita, integrando l’equilibrio tra impatto sociale, ambientale ed economico delle attività̀ nella propria tipica funzione di banca mutualistica.(Rsc)