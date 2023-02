Portogallo: riprendono negoziati tra governo e sindacato docenti tra tensioni e scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi il quinto tavolo di negoziati tra il governo ed i sindacati su un nuovo modello per il reclutamento e l'inserimento degli insegnanti che ha portato a forti proteste nelle scuole. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", durante questi due giorni di negoziati, gli insegnanti torneranno a protestare fuori dalle scuole e continuerà lo sciopero a tempo indeterminato indetto dal sindacato dei lavoratori dell'istruzione. La ministra dell'Istruzione, Elvira Fortuato, si è detta fiduciosa che gli incontri di questa settimana porteranno a degli accordi, sottolineando gli "sforzi" dell'esecutivo per avvicinarsi alle posizioni delle parti sociali. (Spm)