Auto: Marcheschi (Fd'I), prosegue follia europea nonostante contrarietà Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La contrarietà italiana insieme a quella dei conservatori europei, purtroppo non è bastata a fermare un'altra eurofollia. La sinistra in Europa impone l'accelerazione sugli investimenti nella filiera delle macchine elettriche. Una decisione sbagliata che non abbatterà l'inquinamento ma solo i posti di lavoro, soprattutto italiani". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi che aggiunge: "Il provvedimento non tiene conto neanche dei problemi relativi allo smaltimento delle batterie e dalle necessità di autonomia energetica dei singoli paesi e, di fatto, consegna il mercato dell'auto alla Cina che continuerà ad inquinare bruciando carbone e arricchendosi con i nostri soldi. Le macchine cinesi, a motore tradizionale, entro pochi anni saranno le uniche ad essere vendute in Europa. La decisione è cosi palesemente 'tafazziana' che viene il dubbio che il favore alla Cina, non sia un autogol, ma una precisa volontà politica della sinistra", conclude Marcheschi.(Rin)