Turismo: Tajani, vogliamo che gli italiani all’estero riscoprano il loro Paese

- Il Progetto “Progetto Pnrr Turismo delle radici “punta alla crescita del turismo nel nostro Paese guardando non solo alle grandi città ma anche i piccoli centri, così come ha fatto papa Francesco riscoprendo il Paese dei suoi antenati, vogliamo che altri tanti italiani all’estero facciano lo stesso”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo oggi alla presentazione del “Progetto Pnrr Turismo delle radici. Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19” organizzato oggi alla Farnesina. “Non dobbiamo mai dimenticare i 6,5 milioni di italiani che vivono all’estero e le decine di milioni di italiani senza passaporto in giro per il mondo”, ha aggiunto Tajani. “Abbiamo bisogno, per portare un risultato del genere, di una collaborazione e di un lavoro di squadra con ministeri, amministratori locali e sindaci”, ha dichiarato Tajani. Un gioco di squadra, ha aggiunto Tajani, che “permetta di mettere a sistema una bella idea del ministero degli Esteri che contribuisca a disegnare un grande mosaico che è quello della nostra azione politica, anche di politica estera”. Secondo Tajani, gli italiani, anche senza passaporto, “che verranno a visitare il Paese saranno anche ambasciatori nei Paesi in cui vivono, per una crescita della nostra presenza turistica”. Per il ministro degli Esteri, vi è “una potenzialità enorme”, “tante presenza turistiche che potremo raddoppiare o triplicare grazie a una strategia”. Secondo Tajani il progetto mira anche a “difendere identità, non far dimenticare agli italiani nel mondo la sua identità, cultura e lingua”. (Res)