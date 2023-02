Piemonte: costruito Tavolo di lavoro su sanità Vercellese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi ha deciso di costruire un Tavolo permanente per la sanità Vercellese. La decisione è stata presa ieri in un tavolo convocato con i soggetti interessati. "E' stato preso l'impegno di ritrovarci periodicamente presso la sede dell'Asl di Vercelli – ha sottolineato Icardi -, per mantenere un confronto costante e costruttivo sui temi sanitari di maggiore importanza del territorio. Attraverso il dialogo siamo certi di poter acquisire una opportuna visione complessiva dei problemi e di poterli quindi affrontare nel migliore dei modi". Mentre, il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco ha affermato che "l'analisi dei flussi e delle mobilità, indicherà nuovi modelli di collaborazione, anche interaziendale. Ben venga un Tavolo di lavoro coordinato dall'Assessorato e localizzato presso la Direzione generale dell'Asl", ha concluso.(Rpi)