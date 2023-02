Milleproroghe: Bevilacqua (M5s), dal Superbonus alla benzina è il governo delle giravolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Milleproroghe "si può definire il decreto delle occasioni perdute. A parte qualche importante rinnovo che va nella giusta direzione, come quello dei mutui agevolati per le giovani coppie o la proroga del termine di consegna dei beni strumentali acquistati dalle pmi con Transizione 4.0, ci troviamo di fronte a un provvedimento che è un'istantanea delle giravolte di Giorgia Meloni e del suo governo". Lo afferma in una nota la senatrice M5s Dolores Bevilacqua che spiega: "A partire dal Superbonus, la cui mancata proroga getta nel baratro 40 mila imprese, anche perché i crediti fiscali che la maggioranza si era impegnata a sbloccare sono ancora in pancia alle imprese. E pensare che proprio ieri Eurostat ci ha detto in Senato che essi non generano debito pubblico: per il governo ora non dovrebbero esserci più scuse. Parallelamente, niente sconto sulle accise sulla benzina, quelle accise che la Meloni in campagna elettorale aveva detto di voler persino eliminare. Nulla pure sulla proroga del periodo transitorio del reddito di cittadinanza, perché per il centrodestra prendersela con i più fragili è sempre la via più semplice". "A questo punto ci chiediamo: in che modo questo governo intende creare sviluppo? Cosa pensa di fare in tema di transizione ecologica? E per tutelare le fasce più deboli? I segnali dei primi quattro mesi di legislatura sono tutto fuorché incoraggianti, e a certi quesiti è ora di iniziare a dare qualche risposta", conclude la senatrice pentastellata. (Rin)