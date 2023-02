Germania: ministro Difesa Pistorius, Forze armate devono essere equipaggiate meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) devono essere “equipaggiate meglio, è chiaro”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente dell'esecutivo federale ha evidenziato che la Bundeswehr deve “garantire la piena capacità di difesa, da un lato, e il sostegno a un Paese attaccato come l'Ucraina dall'altro”. Per Pistorius, “questa è la grande sfida ora e non ci si deve illudere: non può essere risolta dall'oggi al domani”. Secondo il ministro della Difesa tedesco ciò significa non soltanto che il fondo speciale per la Bundeswehr da 100 miliardi di euro “non sarà sufficiente”, ma anche che le spese militari “devono essere aumentate”. Tuttavia, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha respinto il concetto di “economia di guerra” come volando dell'industria della difesa. In particolare, Pistorius ha affermato: “Non si tratta di un'economia di guerra, ossia preparata od orientata dallo Stato a combattere un conflitto. Piuttosto, si tratta di capacità di difesa”. (Geb)