Economia: domani "Euronext Growth Milan, Pmi e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica"

- Si terrà domani, giovedì 16 febbraio 2023, dalle ore 10 alle ore 16, presso la Sala della Regina di palazzo Montecitorio a Roma, l'"Euronext Growth Milan, Pmi e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica". L'obiettivo dell'evento è quello di fare il punto sullo scenario attuale del mercato finanziario italiano, la sua competitività e le prospettive per una semplificazione regolamentare. Il programma prevede diversi incontri e tavole rotonde. Alle ore 10:15 si terranno i saluti di benvenuto con Giovanni Natali, Presidente AssoNext e Federico Freni, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze. Alle ore 10:30 si affronterà il tema "I mercati del Gruppo Euronext" con Fabrizio Testa, Amministratore delegato Borsa italiana, Euronext group e a seguire, alle ore 10:45, Anna Lambiase, Ceo Irtop Consulting, terrà un approfondimento su "La quotazione in Borsa delle Pmi". La prima tavola rotonda, che avrà inizio alle ore 11, dal nome "Mercato Egm: numeri ed esperienze", vedrà la partecipazione di: Giulio Bastia, codirettore Generale Banca Finnat; l'onorevole Giulio Centemero, membro della commissione Finanze della Camera; Alberto Franceschini Weiss, presidente Ambromobiliare; Barbara Lunghi, head of Primary Markets, Borsa italiana, Euronext group; Vincenzo Polidoro, Amministratore delegato First capital; Stefano Taioli, Head of Investment banking Bper Banca. Coordinerà i lavori Paola Maiorana, comitato scientifico Assonext. (segue) (Com)