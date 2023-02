Economia: domani "Euronext Growth Milan, Pmi e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seconda tavola rotonda "Il futuro della vigilanza sui mercati e della Consob alla luce dei cambiamenti in corso", alle ore 11:30, coordinata da Paolo Verna, comitato scientifico Assonext, prenderanno parte: l’onorevole Alberto Bagnai, vicepresidente della commissione Finanze della Camera; Matteo Bonelli, socio BonelliErede; Paola Fico, Head of Italy regulation, Borsa italiana, Euronext group; l'onorevole Luigi Marattin, membro della Commissione Bilancio della Camera; Alessandro Merenda, socio Gop; Maria Antonietta Scopelliti, segretario Generale Consob. Alle ore 12, Massimo Segre, Presidente Directa Sim si soffermerà su "La tobin tax e gli effetti sul mercato italiano". Alle ore 14:30, alla tavola rotonda "Enforcement per gli illeciti finanziari e borsistici: serve una centralizzazione?" parteciperanno: Gian Gaetano Bellavia, dottore commercialista, esperto di diritto penale dell'economia; il senatore Antonio Misiani, vicepresidente della commissione Bilancio del Senato; Salvatore Providenti, socio di Carbonetti e associati; Riccardo Targetti, già procuratore aggiunto di Milano, Dipartimento Reati economici. La tavola rotonda sarà coordinata da Manfredi Vianini Tolomei, comitato scientifico Assonext. Successivamente, alle ore 15, la tavola rotonda "Pmi, competitività dei mercati finanziari e semplificazione regolamentare: dal TESG al libro verde del Mef", coordinata da Lukas Plattner, comitato scientifico Assonext, vedrà la partecipazione di Marcello Bianchi, vice direttore Generale Assonime; Stefano Cappiello, ministero dell'Economia e delle finanze; l'Onorevole Alessandro Cattaneo, membro della commissione Politiche dell'Unione europea della Camera; l'onorevole Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera; Marco Ventoruzzo, Presidente Assosim; Andrea Vismara, Ad Equita group. Infine, alle ore 15:30, alla tavola rotonda "Mtf junior, obbligazioni, quote Srl, crowdfunding: quale futuro per la liquidità" parteciperanno: Stefano Bellavita, Managing Partner di Alantra; Stefano Cuccia, direttore generale Vorvel Sim; Paolo Daviddi, Socio Grimaldi Studio Legale; Luca Di Liddo, Responsabile Ecm Cfo Sim; Vincenzo Tedeschi, Amministratore delegato Directa Sim; Gabriele Villa, Amministratore delegato Mit Sim e sarà coordinata da Luigi Giannotta, comitato scientifico Assonext. (Com)