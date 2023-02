Ucraina: Borrell, guerra si deciderà in primavera e estate, sostegno Ue deve aumentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra si deciderà questa primavera e quest'estate. "Saranno momenti decisivi". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel corso di un intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Abbiamo fatto tanto, sostenuto l'Ucraina sul piano militare, economico e finanziario. Ma non basta", ha detto. "Il percorso dell'Ucraina verso l'Europa potrebbe essere lungo, perché la guerra sarà lunga, ma dobbiamo fare tutto lo sforzo possibile affinché la promessa non venga vanificata", ha aggiunto Borrell. "Voglio essere chiaro, la guerra non mi piace e preferisco la pace come tutti. Ma per ottenere un negoziato, per ottenere la pace, bisogna aiutare l'Ucraina a vincere la guerra e sostenerla ancora di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue. (segue) (Beb)