Ucraina: Borrell, guerra si deciderà in primavera e estate, sostegno Ue deve aumentare (2)

- Per ottenere la pace, ha dichiarato Borrell, "prima dobbiamo vincere la guerra. Si può aiutare l'Ucraina militarmente e, al contempo, fare tutti gli sforzi diplomatici affinché la pace arrivi quanto prima. Non sono due cammini alternativi o contraddittori, ma vanno portati avanti di pari passo. Chiedere di fermare gli aiuti militari all'Ucraina per abbreviare il percorso verso la pace è una straordinaria ingenuità", ha continuato. "A breve chiederò all'Assemblea generale dell'Onu e al segretario generale Guterres di avviare un processo di intermediazione e di colloqui. Fino ad oggi sono falliti perché, chiunque abbia parlato con Putin, è ritornato con il messaggio che lui vuole continuare questo intervento militare", ha concluso. (Beb)