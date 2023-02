Ucraina: Borrell, situazione sul campo molto preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul campo in Ucraina è molto preoccupante. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel corso di un intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Ci sono più di 360 mila militari russi, il doppio dell'inizio del conflitto. E la controffensiva russa è già iniziata, anche se a rilento", ha detto l'Alto rappresentante. "L'Ucraina, per la prima volta non ha vantaggio di truppe sul campo. Per questo continua a richiamare i Paesi membri dell'Ue e tutti gli altri che la aiutano", ha concluso Borrell chiedendo all'eurocamera che il sostegno militare dell'Ue verso Kiev non si fermi, ma che venga incrementato e accelerati, soprattutto nella consegna dei carri armati decisa dagli Stati membri nelle scorse settimane. (Beb)