Disabilità: Locatelli, investire in risorse valorizzando persone

- "Credo che dobbiamo iniziare a investire in risorse valorizzando le persone stesse. Dobbiamo iniziare a cambiare la prospettiva, fare qualcosa in più per tutti. Le comunità siano più accessibili a tutti, dobbiamo pensarci anche quando programmiamo e progettiamo le cose". Lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervistata a "24 Mattino" su Radio 24. "Per prima cosa - ha aggiunto - bisogna immaginare un percorso di riconoscimento per dare una risposta ai care giver, figure su cui investire delle risorse. Mi aspetto qualcosa dalla prossima legge di bilancio". (Rin)