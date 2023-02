Russia: Cremlino, non invitiamo stampa dei Paesi ostili a discorso Putin all'Assemblea federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei media di Paesi ostili alla Russia non saranno invitati al discorso del presidente Vladimir Putin all'Assemblea federale il 21 febbraio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando in una conferenza stampa. "Per quanto riguarda il discorso del presidente all'Assemblea federale, i media stranieri che rappresentano i Paesi amici saranno accreditati, mentre i media stranieri provenienti da Paesi ostili non saranno invitati", ha spiegato Peskov. (Rum)