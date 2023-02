Trasporto aereo: grave guasto ai sistemi informatici di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, segnala un grave guasto ai propri sistemi informatici, che ha comportato la cancellazione o il ritardo di un numero ancora imprecisato di voli. In particolare, sono interessati i sistemi per il check-in e l'imbarco. All'aeroporto di Francoforte sul Meno, rimangono in attesa sia aerei sia passeggeri. L'azienda comunica che sta lavorando intensamente a una soluzione, mentre le cause dell'incidente rimangono da chiarire. (Geb)