Lazio: la priorità di Rocca è la sanità ma è necessario il bilancio, ipotesi tecnici per le due deleghe

- È possibile che nella squadra di governo del nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ci siano due figure tecniche: in particolare per le deleghe alla Sanità e al Bilancio. I due assessorati, considerato l'impegno del governatore a voler intervenire subito sull'abbattimento delle liste d'attesa, appaiono collegati più che mai nel momento storico che l'ente regionale si trova ad affrontare. Gli ultimi dati sulle liste d'attesa per i servizi sanitari nel Lazio risalgono all'estate scorsa. Numeri alla mano, certificati dalla precedente giunta regionale e diffusi a giugno del 2022, nel Lazio c'erano oltre un milione e centomila persone in attesa per una visita o intervento. Al tempo risultavano pendenti, a causa delle priorità dettate dalla pandemia, 684.890 prestazioni ambulatoriali, 15.725 interventi chirurgici e oltre 430.662 screening oncologici che la Regione Lazio si riprometteva di recuperare almeno al 90 per cento entro il 31 dicembre del 2022. Il tutto con uno stanziamento di 48 milioni, a valere sul Pnrr, suddiviso in 35,3 milioni per le visite specialistiche ambulatoriali; 9,9 milioni per gli interventi chirurgici; 2,6 milioni per gli screening oncologici. (segue) (Rer)