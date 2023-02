Lazio: la priorità di Rocca è la sanità ma è necessario il bilancio, ipotesi tecnici per le due deleghe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vero bilancio dell'era Rocca sarà scritto soltanto alla fine di quest'anno. Tuttavia, nel frattempo, su qualche voce si può agire. Così, secondo le indiscrezioni che trapelano in queste ore, sembra che il neo governatore, per le due deleghe (Sanità e Bilancio) possa scegliere due figure tecniche, che abbiano un'esperienza consolidata nei rispettivi ambiti e in tempi brevi possano chiudere il cerchio per un primo intervento sulle liste d'attesa. In ogni caso Rocca ha garantito di voler supervisionare, personalmente, l'andamento del servizio sanitario regionale e quindi non è ancora escluso che possa avocare a se la delega. (Rer)