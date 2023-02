Siria: Osservatorio siriano, Stato islamico uccide 12 persone in regione centrale Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 12 individui, tra cui una donna e un militare delle forze armate di Damasco, sono stati rapiti e poi uccisi da membri dello Stato islamico (Is) a Palmira, nel deserto orientale di Homs, situato nella Siria centrale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, secondo cui l’organizzazione terroristica ha rapito circa 75 persone mentre raccoglievano tartufi e, al momento, il destino di altri 63 individui è sconosciuto. Tra le vittime vi è anche un civile della tribù di Al Muwaly, il cui corpo è stato ritrovato ieri. Secondo fonti del Sohr, l’uomo è stato detenuto per circa cinque giorni e sottoposto a torture. (segue) (Lib)