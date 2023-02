Siria: Osservatorio siriano, Stato islamico uccide 12 persone in regione centrale Homs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre scorso, il capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), il generale Michael Erik Kurilla, aveva messo in guardia dalla perdurante presenza dello Stato islamico in Siria e Iraq, favorita anche dalle offensive avviate dalla Turchia nei territori dei due Paesi contro i gruppi armati curdi e dagli attacchi lanciati dall’Iran al confine iracheno nei mesi precedenti. L’Iraq e la Siria ospitano un vero e proprio “esercito dell’Is”, aveva affermato Kurilla. Nel solo mese di dicembre, lo Stato islamico ha effettuato in Siria 14 attacchi contro le forze governative siriane e i loro alleati, provocando almeno 55 morti, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Il gruppo ha continuato a colpire anche le forze curdo arabe alleate della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico che controllano gran parte dei territori del dissolto “califfato”, soprattutto i preziosi giacimenti petroliferi del nord-est della Siria. (Lib)