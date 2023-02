Migranti: Regno Unito, ministero Interno farà da genitore legale per i bambini rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Regno Unito prevede una modifica all'attuale legge sull'immigrazione che gli consenta di agire come genitore legale per i minori non accompagnati. La ministra dell’Interno, Suella Braverman, dovrebbe compiere la modifica come parte della nuova legislazione sull'immigrazione illegale che sarà introdotta il mese prossimo. Come riporta il quotidiano "The Times", dal luglio 2021 4.600 minori richiedenti asilo non accompagnati sono stati ospitati in sei hotel nel Regno Unito. Tuttavia, è illegale ospitare minori non accompagnati in strutture non regolamentate, inclusi gli alberghi. La pratica ha infatti finora lasciato quei bambini in un limbo legale su chi è responsabile della loro sicurezza. La modifica alla legge prevede che il ministero agirà come "genitore legale" nel tentativo di chiarire lo status giuridico dei minori che entrano nel Paese. (Res)