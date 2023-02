© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kering, gruppo francese attivo nel settore del lusso, ha annunciato per il 2022 un utile netto di 3,6 miliardi di euro (+14 per cento). È quanto si legge in un comunicato. Le vendite hanno superato i 20 miliardi di euro. "Tutte le nostre maison hanno registrato nel 2022 delle vendite record e contribuito all'aumento del risultato operativo", ha affermato nella nota il presidente Francois Henri Pinault. (Frp)