Russia: il 22 febbraio seduta straordinaria del del Consiglio federale

- Il Consiglio federale, Camera alta del Parlamento russo, terrà una seduta straordinaria per approvare le leggi che dovrebbero entrare in vigore il primo marzo. Ad affermarlo in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" è stato Vjacheslav Timchenko, capo della Commissione per il regolamento e l'organizzazione delle attività parlamentari. Come ha spiegato il vice presidente del Consiglio, Nikolaj Zhuravlev, la decisione di tenere una riunione non programmata sarebbe associata alla necessità di apportare modifiche alla legislazione fiscale. In particolare, si prevede di introdurre i prestiti del Tesoro per nuove regioni, per cui saranno stanziati 250 miliardi di rubli (3 miliardi di euro). "I nuove enti territoriali della Federazione Russa potranno utilizzare questi fondi per l'attuazione di progetti infrastrutturali, nonché per la costruzione di infrastrutture sociali", ha precisato Zhuravlev. (Rum)