Auto: Urso, tempi e modi direttiva Ue non coincidono con realtà italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Dobbiamo confrontarci con l’Ue perché i tempi e i modi” della direttiva Ue sulle auto green “non coincidono con la realtà europea e italiana”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. “La strategia è accelerare gli investimenti sulle nuove tecnologie, gli stabilimenti, la filiera delle batterie elettriche e nella realizzazione delle colonnine elettriche. Siamo in estremo ritardo. In Italia - ha ricordato il ministro - ci sono solo 36 mila punti di ricarica, si è fatto poco”.(Rin)