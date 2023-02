Regno Unito: governo esamina offerta salariale retrodatata per settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Rishi Sunak e il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt stanno esaminando la possibilità di un'offerta retributiva retrodatata per cercare di porre fine all'ondata di scioperi del Servizio sanitario nazionale (Nhs) e altri lavoratori del settore pubblico. Riporta la notizia il quotidiano "Financial Times". Sunak e Hunt stanno valutando la possibilità di dare ai lavoratori una somma forfettaria retrodatando l'aumento salariale del prossimo anno, che entrerà in vigore da aprile, probabilmente all'inizio di gennaio 2023. Al momento non sono state ancora prese decisioni definitive, ma i colloqui riflettono i timori di Downing Street che l'ondata di scioperi possa protrarsi per mesi. (Rel)