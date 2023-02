Auto: Urso su direttiva Ue, non c’è tempo per riconvertire sistema industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Le persone che lavorano nella filiera dell’auto “sono 250 mila, c’è il rischio occupazione. Non abbiamo tempo per riconvertire il sistema industriale e abbiamo fatto degli errori nel passato”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1 commentando la direttiva Ue sulle auto green. “Gli incentivi per le macchine elettriche sono rimasti in gran parte inutilizzati perché le macchine elettriche costano troppo”, ha poi aggiunto.(Rin)