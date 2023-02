Arabia Saudita-Ue: ministro Esteri saudita a Bruxelles, colloqui con presidente Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti “storici” e le collaborazioni esistenti tra l’Unione europea e l’Arabia Saudita sono stati al centro di un colloquio tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, in occasione della visita di quest’ultimo a Bruxelles. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Oltre a discutere delle modalità per rafforzare le relazioni tra Riad e l’Ue in diversi settori, le parti hanno anche rivolto l’attenzione a questioni regionali e internazionali e agli sforzi compiuti per raggiungere sicurezza e stabilità nella regione mediorientale e nel mondo. Il ministro saudita e la delegazione di accompagnamento sono stati poi ospiti di un banchetto organizzato dal presidente del Consiglio europeo, ha aggiunto “Spa”.(Res)