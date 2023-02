Regno Unito: "The Telegraph", Francia "preoccupata" per lo stato delle forze armate britanniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha espresso preoccupazione sullo stato delle forze armate britanniche. Lo ha appreso il quotidiano "The Telegraph", per il quale Parigi ha affermato che i tagli di bilancio alle forze armate del Regno Unito stanno causando allarme tra i Paesi membri della Nato. La notizia arriva nel bel mezzo di una disputa sulla spesa per la difesa, con Ben Wallace, il ministro della Difesa di Londra, che ha chiesto al cancelliere dello Scacchiere dieci miliardi di sterline. Le richieste di più fondi sono motivate principalmente dalla guerra in Ucraina e dai crescenti avvertimenti sulla minaccia dalla Cina. (Rel)