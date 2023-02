Emirati: operazione Cavaliere valoroso, inviati altri aiuti in Siria e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 30 il numero di aerei inviati dagli Emirati Arabi Uniti e giunti fino a ieri in Siria e in Turchia con a bordo aiuti umanitari volti a prestare sostegno alle popolazioni colpite da un devastante sisma il 6 febbraio scorso. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Wam”, nell’ambito dell’operazione Cavaliere valoroso sono stati effettuati 60 voli in totale per trasportare 1.375 tonnellate di cibo, forniture mediche e tende nei due Paesi. Non da ultimo, aggiunge l’agenzia, l'unità cinofila della squadra di ricerca e soccorso della polizia degli Emirati, in collaborazione con la squadra di soccorso francese, è riuscita, ieri, a estrarre due giovani sulla ventina, dopo essere stati intrappolati per nove giorni sotto le macerie. (segue) (Res)