Emirati: operazione Cavaliere valoroso, inviati altri aiuti in Siria e Turchia (2)

- Tra le iniziative intraprese dagli Emirati a sostegno di Siria e Turchia vi è la campagna intitolata “Ponti di bontà”, organizzata dalla Mezzaluna rossa degli Emirati (Erc), in coordinamento con le organizzazioni umanitarie e di beneficenza del Paese, con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il ministero della Comunità sviluppo. La campagna ha avuto inizio con il confezionamento dei primi aiuti l'11 febbraio e, dal giorno successivo, la Mezzaluna rossa e le organizzazioni umanitarie e di beneficenza partner degli Emirati hanno iniziato a raccogliere direttamente donazioni in contanti e in natura. Il presidente Mohamed bin Zayed al Nahyan ha inoltre diretto la creazione di un ospedale da campo e l'invio di squadre di ricerca e soccorso per le persone colpite dal terremoto in Siria e Turchia, oltre all'invio di forniture di soccorso urgenti e aiuti di emergenza per aiutare le famiglie nelle aree più colpite. (Res)