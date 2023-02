Ucraina: ministro Difesa, abbiamo abbastanza munizioni per respingere attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ucraino ha abbastanza munizioni per respingere l'offensiva russa. Ad affermarlo il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, intervistato dall'agenzia di stampa "Ukrinform". In particolare, Reznikov ha assicurato che le autorità di Kiev hanno stipulato diversi accordi con i Paesi della Nato per le forniture del armi nel 2023. "Non si tratta di una situazione critica. Siamo pronti a respingere un'offensiva. Tuttavia, più munizioni abbiamo, meglio è, e i nostri partner lo sanno bene. Ne abbiamo parlato oggi alla riunione del Ramstein", ha osservato Reznikov. (Kiu)