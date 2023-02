Regno Unito-Cina: governatore dello Xinjiang annulla visita a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario del Partito comunista cinese Erkin Tuniyaz, accusato di sovrintendere alle violazioni dei diritti umani nella provincia nord-occidentale dello Xinjiang, ha annullato una visita nel Regno Unito dopo che i parlamentari britannici hanno chiesto che fosse bloccato un suo viaggio a Londra. Il governo britannico insiste di non aver invitato Tuniyaz e che non gli sarebbe stata concessa un'udienza: "Il Regno Unito continuerà a sfruttare tutte le opportunità per agire contro le inaccettabili violazioni dei diritti umani da parte della Cina nello Xinjiang", ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri britannico. Nel 2021, i parlamentari hanno approvato una mozione non vincolante della Camera dei Comuni che dichiarava che i musulmani uiguri e altre minoranze nello Xinjiang "soffrono di crimini contro l'umanità e genocidio". (Rel)