Auto: Urso, impegno per modifica tempi direttiva Ue, valutare altre fonti oltre elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Siamo impegnati affinché nella clausola di revisione del 2026 ci sia la possibilità di determinare altre tempistiche e modalità”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1 commentando la direttiva Ue sulle auto green che impone lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. “Perché poi non utilizzare altre fonti che esistono, come il bio-combustibile, il bio metano e a breve anche l’idrogeno? Non bisogna avere una visione ideologica del ‘solo elettrico’”, ha poi concluso il ministro. (Rin)