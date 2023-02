Cina: Covid, iniziata somministrazione del vaccino polivalente prodotto da Sinocelltech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Cina la somministrazione del nuovo vaccino bivalente contro il Covid-19 sviluppato dalla casa farmaceutica nazionale Sinocelltech. Il preparato ha rivelato un’elevata efficacia contro le varianti BA.1 e BA.5, ma la compagnia non esclude che possa proteggere anche da altri ceppi di recente emersione. Lotti di vaccino sono stati già consegnati agli ospedali di Pechino e nelle aree periferiche della capitale, tra cui Yizhuang. Le autorità sanitarie hanno accelerato la campagna vaccinale contro il Covid-19 dopo la nuova ondata epidemica causata dal brusco allentamento delle restrizioni. Alla data del 2 febbraio, le persone immunizzate in tutto il Paese ammontavano a 1,3 miliardi, di cui 1,28 miliardi con doppia dose. (Cip)