Hong Kong: Banca centrale Cina prepara nuova emissione obbligazionaria

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha in programma di emettere circa 3,67 miliardi di dollari di obbligazioni nel mercato di Hong Kong martedì prossimo, 21 febbraio. Lo riferisce l’istituto in una nota, aggiungendo che l’emissione avverrà in due lotti: il primo avrà un valore di 1,46 miliardi di dollari con una scadenza a tre mesi, mentre il secondo 2,19 miliardi di dollari con scadenza a un anno. La manovra finanziaria punta a migliorare il rendimento dello yuan nella Regione amministrativa speciale e ad incentivare i prodotti d’investimento in yuan con elevato merito creditizio. (Cip)