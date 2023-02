© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia nel 2022 si sono registrati 244 mila matrimoni, un numero record che nel Paese non si vedeva da 10 anni. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). L'aumento delle unioni si spiega in parte anche con la crisi del coronavirus, che ha costretto molte coppie a rinviare le date decise per le cerimonie.(Frp)