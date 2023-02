Tunisia: premier Bouden incontra direttrice Fmi, focus su stato avanzamento programma di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha esaminato, nel corso di un colloquio avuto ieri pomeriggio con la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, lo stato di avanzamento del programma nazionale di riforme approvato dal Paese nordafricano, a margine dei lavori del vertice mondiale dei governi in corso a Dubai. Lo ha riferito la presidenza del governo tunisino in un comunicato stampa, secondo cui Georgieva ha espresso la sua soddisfazione per l'andamento delle riforme in Tunisia, evidenziando la volontà di lavorare per accelerare il ritmo, al fine di raggiungere un accordo definitivo. Questo programma mira a sostenere le riforme del governo tunisino per ripristinare la stabilità macroeconomica e gli equilibri finanziari pubblici. (segue) (Tut)